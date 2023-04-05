Мобилизация: последние новости на сегодня 5 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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Участникам СВО предлагают оформить статус ветеранов по ускоренной процедуре

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В России намерены ускорить процедуру оформления статуса «ветеран боевых действий» для военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. Для этого все соответствующие процессы передадут в ведение местных военных комиссариатов. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов, пишет «Парламентская газета».

Уточняется, что статус «ветеран боевых действий» дает право на получение государственной социальной поддержки. В настоящий момент обращение о присвоении этого статуса рассматривают комиссии военных округов, Северного флота и центральная комиссия Министерства обороны РФ. Новый порядок упростит и ускорит эту процедуру, уверен Красов.

Для присвоения статуса необходимо предъявить два документа — справку о направлении человека на фронт и свидетельство о том, что он там действительно был.

В Тверской области предоставят путевки в летние лагеря детям российских военнослужащих

Около 67 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях Тверской области в 2023 году в рамках летней оздоровительной кампании. Часть путевок была предоставлена детям участников боевых действий на территории Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Для детей участников СВО мы предоставим путевки в любые лагеря Тверской области», — заявил губернатор Игорь Руденя, его цитату приводит пресс-служба. Дети из многодетных семей, семей с невысоким уровнем доходов, а также дети на попечении государства тоже получат путевки в детские лагеря.

В Тамбове планируют открыть центр помощи семьям мобилизованных

В Тамбове планируют открыть первый в области центр помощи семьям мобилизованных граждан, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. Там будут оказывать психологическую и адресную волонтерскую помощь, проводить медицинскую реабилитацию и помогать в поиске работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.