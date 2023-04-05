ВС РФ пресекли вражескую попытку проведения разведки боем

Группировка сил "Восток" пресекла вражескую попытку проведения разведки боем на южнодонецком направлении, а также уничтожила две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

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"На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток", а также уничтожено две разведгруппы. Ликвидированы более 10 боевиков", - заявил Гордеев.

Группировка сил "Восток" таке вскрыла два пункта временной дислокации подразделений ВСУ в Угледаре и в районе села Водяного в Донецкой Народной Республике. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил Гордеев.

"Вскрыты два пункта временной дислокации подразделений 80-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Водяное и 72-й механизированной бригады в Угледаре. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение противнику в Водяном и средствами авиационного поражения парой истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Угледаре", - заявил Гордеев.