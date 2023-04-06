$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Сирены звучат в окрестностях сектора Газа

Свободная прессаиещё 4

Сирены звучат в окрестностях сектора Газа.

Сирены звучат в окрестностях сектора Газа
Фото: ТАССТАСС

"Получено сообщение о сиренах, звучащих в мошавах (поселениях - ред.) Патиш и Ранен в окрестностях сектора Газа. Подробности будут сообщены позже", - сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Как отмечает армия Израиля, сирены также были слышны в кибуце Дорот.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Дамаска.

«В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», — рассказали в Министерство обороны Сирии.

Армия,ЦАХАЛ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий