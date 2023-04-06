Сирены звучат в окрестностях сектора Газа.
"Получено сообщение о сиренах, звучащих в мошавах (поселениях - ред.) Патиш и Ранен в окрестностях сектора Газа. Подробности будут сообщены позже", - сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Как отмечает армия Израиля, сирены также были слышны в кибуце Дорот.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Дамаска.
«В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», — рассказали в Министерство обороны Сирии.