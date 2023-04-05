$79.36+1.4186.72+2.10

Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем

2

Китай организовал патрулирование в двух районах Тайваньского пролива в ответ на новости о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Китайского управления по безопасности на море провинции Фуцзянь в социальной сети WeChat.

Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем
© РИА Новости

«Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива», — говорится в заявлении.

К тексту прилагается изображение с отмеченными зонами патрулирования, которые находятся неподалеку от Тайваня.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти встретился с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. До этого в Пекине предупредили, что в случае встречи этих лиц Китай немедленно примет меры. Официальный представитель канцелярии Государственного совета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь отмечала, что визит Маккарти нарушит суверенитет Китая, поэтому власти Пекина вынуждены будут реагировать соответственно.

Агентство напоминает, что ситуация вокруг Тайваня резко набрала обороты в августе 2022 года после визита на остров занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который все еще считает Тайвань своей провинцией, воспринял этот визит негативно и провел масштабные военные учения.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий