Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем

Китай организовал патрулирование в двух районах Тайваньского пролива в ответ на новости о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Китайского управления по безопасности на море провинции Фуцзянь в социальной сети WeChat.

«Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива», — говорится в заявлении.

К тексту прилагается изображение с отмеченными зонами патрулирования, которые находятся неподалеку от Тайваня.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти встретился с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. До этого в Пекине предупредили, что в случае встречи этих лиц Китай немедленно примет меры. Официальный представитель канцелярии Государственного совета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь отмечала, что визит Маккарти нарушит суверенитет Китая, поэтому власти Пекина вынуждены будут реагировать соответственно.