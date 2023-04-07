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19 минут назад

Раскрыты сроки вступления Швеции в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, когда Швеция может стать членом НАТО. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Euronews.

Раскрыты сроки вступления Швеции в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Блинкен раскрыл сроки вступления Швеции в НАТО и допустил, что это произойдет к саммиту стран альянса, запланированному на 11-12 июля в Вильнюсе.

«Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — подчеркнул он.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

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