В Приднестровье заявили, что генерал США посетит полигон в Молдавии

Заместитель начальника штаба оперативного управления сухопутных войск США в Европе и Африк, бригадный генерал Патрик Эллис проинспектирует учения молдавской армии по штурму городов Приднестровья. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Первый приднестровский" депутат парламента непризнанной республики Андрей Сафонов, комментируя предстоящие на этой неделе учения молдавских резервистов на расположенном в нескольких километрах от Приднестровья полигоне Бульбоака, который был модернизирован с помощью США.

"Идет отработка взаимодействия с западными силами, румынскими. И не будем забывать, куда он приезжает: на бульбоакском полигоне очень часто отрабатывают штурмы городов. Каких городов, я думаю, известно: городов Приднестровья. Ничего больше штурмовать молдавские вооруженные силы не способны. Поэтому, конечно, на фоне геополитического противостояния нарастает эта отработка взаимодействия с войсками потенциального противника России и Приднестровья. Против оперативной группы российских войск, миротворцев России и против приднестровских силовых структур" - сказал Сафонов.

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Как сообщило ранее американское посольство в Кишиневе, Эллис на этой неделе посетит военный полигон Бульбоака, финансированию которого помогли США. Он уже третий высокопоставленный военный США, который посещает Молдавию за последние полгода. В конце ноября прошлого года в Кишиневе побывали глава командования специальных операций США в Европе, генерал-майор Стивен Эдвардс и директор Европейского центра исследований в области безопасности им. Джорджа К. Маршалла, генерал-майор в запасе Барре Сеген, которые встречались с представителями молдавского руководства.