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39 минут назад

В Приднестровье заявили, что генерал США посетит полигон в Молдавии

ТАСС

Заместитель начальника штаба оперативного управления сухопутных войск США в Европе и Африк, бригадный генерал Патрик Эллис проинспектирует учения молдавской армии по штурму городов Приднестровья. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Первый приднестровский" депутат парламента непризнанной республики Андрей Сафонов, комментируя предстоящие на этой неделе учения молдавских резервистов на расположенном в нескольких километрах от Приднестровья полигоне Бульбоака, который был модернизирован с помощью США.

В Приднестровье заявили, что генерал США посетит полигон в Молдавии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Идет отработка взаимодействия с западными силами, румынскими. И не будем забывать, куда он приезжает: на бульбоакском полигоне очень часто отрабатывают штурмы городов. Каких городов, я думаю, известно: городов Приднестровья. Ничего больше штурмовать молдавские вооруженные силы не способны. Поэтому, конечно, на фоне геополитического противостояния нарастает эта отработка взаимодействия с войсками потенциального противника России и Приднестровья. Против оперативной группы российских войск, миротворцев России и против приднестровских силовых структур" - сказал Сафонов.

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Как сообщило ранее американское посольство в Кишиневе, Эллис на этой неделе посетит военный полигон Бульбоака, финансированию которого помогли США. Он уже третий высокопоставленный военный США, который посещает Молдавию за последние полгода. В конце ноября прошлого года в Кишиневе побывали глава командования специальных операций США в Европе, генерал-майор Стивен Эдвардс и директор Европейского центра исследований в области безопасности им. Джорджа К. Маршалла, генерал-майор в запасе Барре Сеген, которые встречались с представителями молдавского руководства.

В понедельник Минобороны Молдавии сообщило о начале первых в этом году сборов резервистов. Они пройдут в четыре этапа с апреля по сентябрь - за это время призванные из резерва военные запаса ознакомятся с материальной базой подразделений, штатным оружием пехоты. С 27 марта по 7 апреля в Молдавии также проходят учения JCET-2023 молдавского спецназа вместе с военными из Румынии, США и Великобритании. По сценарию их участники выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях, обменяются опытом, отработают оперативную совместимость. Министерство обороны Молдавии предупредило, что в рамках учений на полигоны будет выводиться военная техника, граждан попросили не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.

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