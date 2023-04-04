СМИ: НАТО не будет формировать боевые группы в Финляндии

Североатлантический альянс не планирует формировать боевые группы в Финляндии, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг внимательно следит за ситуацией в макрорегионе. В случае необходимости, он может дать соответствующие рекомендации.

Собеседник агентства уточнил, что официальные лица Соединенных Штатов осведомлены об опыте и возможностях Финляндии в деле защиты своей территории. По их мнению, республике не требуются подкрепления от других стран-членов альянса.