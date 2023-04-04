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6 минут назад

Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО

Елена Прошина

Диалог по членству Украины в НАТО возможен лишь при сохранении страной своего суверенитета. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отказался отвечать на вопрос о том, будут ли члены НАТО обсуждать членство Украины на саммите этим летом, но сказал, что позиция блока по этому поводу осталась «неизменной».

«Она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой нации», — отметил Столтенберг.

По его словам, именно поэтому НАТО и оказывает Киеву «беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это».

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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