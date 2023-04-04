Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым обречено на крах в случае соответствующего решения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом США Дэниел Дэвис.

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«Украина уже испытывает испытывает критический недостаток в живой силе, а также проблемы с мобилизацией дополнительных войск», — сообщил военный, добавив, что «существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться».

По данным Дэвиса, «численное преимущество украинской стороны обманчиво», поскольку ВСУ приходится значительную часть своих сил держать на границе с Белоруссией, а после прогнозируемых потерь в ходе весенне-летнего контрнаступления Украины ситуация только усугубится.

Ранее экс-офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм заявил, что попытка вернуть Крым в состав страны может обернуться для ВСУ серьезными проблемами. По его словам, в случае атаки украинской армии придется бороться в Крыму за каждую милю. При этом Ингрэм напомнил, что многие жители полуострова лояльно относятся к России.