США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Пресс-служба Пентагона объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото:

Согласно заявлению ведомства, новый пакет помощи станет «критически важным» для укрепления безопасности Украины. Отмечается, что поставки будут состоять из двух частей. В первую часть войдёт помощь на сумму в 500 миллионов долларов – боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и около 200 тысяч боеприпасов к ним. Подчёркивается, что эта часть выделяется в соответствии с особыми полномочиями президента США Джо Байдена.

Помощь ещё на 2,1 миллиарда долларов поступит в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Она предполагает сотрудничество Министерства обороны США с производителями военной техники, а также выделение средств из запасов Пентагона. Планируется, что таким образом Украина получит боеприпасы для комплексов NASAMS, средства борьбы с беспилотниками, радары воздушного наблюдения, зенитные боеприпасы и ракетные снаряды, боеприпасы для минометов и противотанковых систем Javelin, автомобили и грузовики для военных нужд, а также около 3,6 тысяч стрелкового оружия и более 23 миллиона патронов.