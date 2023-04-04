Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на $2,6 млрд

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд, в него в том числе войдут боеприпасы для систем ПРО и РСЗО. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Пентагона.
"Сегодня министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS, танков и средства борьбы с беспилотниками.