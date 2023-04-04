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1 час назад

Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на $2,6 млрд

ТАСС

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд, в него в том числе войдут боеприпасы для систем ПРО и РСЗО. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Пентагона.

"Сегодня министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", - говорится в заявлении.

В США подсчитали военную помощь Европы Украине

Отмечается, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS, танков и средства борьбы с беспилотниками.

Армия,Видео,Пентагон,
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