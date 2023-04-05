Российские штурмовики уничтожили блиндаж ВСУ

Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Волки» уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении непосредственно на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости .

Уточняется, что российские штурмовики применяют для поражения цели ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) с термобарическим снарядом.

Ранее появилось видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. «Спецназ группировки "О" выявил позиции украинских боевиков на фронте у Сватово-Кременной и передал координаты», — говорится в публикации Telegram-канала «Военкоры русской весны». Затем расчеты «Солнцепеков» нанесли удар.