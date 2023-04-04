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10 минут назад

Появилось видео колонны сожженной бронетехники НАТО

Lenta.ru

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео колонну сожженной бронетехники НАТО, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит разрушенная западная бронетехника.

2 апреля в Запорожской области российский дрон «Ланцет» уничтожил две машины ВСУ одним ударом. Попадание произошло в момент, когда к польской артиллерийской установке САУ Krab подъехал грузовик с боеприпасами.

Ранее российские артиллеристы поразили подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ, произведенную в США.

Армия,Видео,НАТО,
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