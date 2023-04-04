В Белоруссии военкоматы начали принимать военнообязанных для их привлечения к проходящей проверке Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщило белорусское Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Внезапная проверка включает в себя проверку действий военнообязанных в период военного времени. В связи с чем военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава», — сказано в заявлении ведомства.
В Минобороны отметили, что привлеченные к проверке подразделения приступили к выполнению задач. Согласно сообщению министерства, военные в том числе будут преодолевать водные преграды. Мероприятия проводятся с целью определения способности белорусских ВС выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки, добавили в оборонном ведомстве.