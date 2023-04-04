ВСУ потеряли сотни военных: главное из брифинга Минобороны

За последние сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 225 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ на очередном брифинге.

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Также ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях за последние 24 часа ВСУ потеряли около 70 военных и гаубицу Д-20. На донецком направлении потери украинских военных составили 65 человек, также российские силы уничтожили четыре бронированные машины ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. За все время спецоперации российские силы уничтожили более 4,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

За последние сутки российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили три украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области.

В конце марта в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые перехватила американскую бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB. Этот реактивный снаряд наводится на цель с помощью GPS на расстоянии до 150 километров.