$79.36+1.4186.72+2.10
29 минут назад

ВСУ потеряли сотни военных: главное из брифинга Минобороны

Мария Иванова

За последние сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 225 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ на очередном брифинге.

ВСУ потеряли сотни военных: главное из брифинга Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях за последние 24 часа ВСУ потеряли около 70 военных и гаубицу Д-20. На донецком направлении потери украинских военных составили 65 человек, также российские силы уничтожили четыре бронированные машины ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. За все время спецоперации российские силы уничтожили более 4,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

За последние сутки российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили три украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области.

В конце марта в Минобороны сообщили, что российская ПВО впервые перехватила американскую бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB. Этот реактивный снаряд наводится на цель с помощью GPS на расстоянии до 150 километров.

Позже военные заявили, что российская система ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий