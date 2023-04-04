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24 минуты назад

В России сформируют дивизию носителей «Посейдонов»

Lenta.ru

Дивизию атомных подводных лодок специального назначения, которые станут носителями ядерных торпед «Посейдон», планируют сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года. Об этом близкий к российскому военному ведомству источник сообщил ТАСС.

В России сформируют дивизию носителей «Посейдонов»
Фото: Пресс-служба Минобороны / РИА НовостиПресс-служба Минобороны / РИА Новости

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данных сведений.

В марте источник ТАСС проинформировал, что строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования подлодок специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые станут носителями «Посейдонов», будет завершено в начале 2024 года.

В феврале военный историк Дмитрий Болтенков сообщил, что атомная подводная лодка «Хабаровск» станет штатным носителем торпед «Посейдон».

Армия,Минобороны России,
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