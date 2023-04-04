Срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях России

Документ, подготовленный Правительством, вносит изменения в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Заместитель министра обороны Николай Панков напомнил, что этот законопроект разработан по поручению Президента и направлен на совершенствование порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности. Оно будет осуществляться на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Это распространяется как на контрактников, так и на военнослужащих по призыву.