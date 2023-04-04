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11 минут назад

Срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях России

Парламентская газета

Добровольно участвовать в миротворческой деятельности смогут военнослужащие, прошедшие специальную подготовку. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 4 апреля.

Срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях России
Фото:   © Тимур Ханов/ПГ   © Тимур Ханов/ПГ

Документ, подготовленный Правительством, вносит изменения в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Заместитель министра обороны Николай Панков напомнил, что этот законопроект разработан по поручению Президента и направлен на совершенствование порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности. Оно будет осуществляться на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Это распространяется как на контрактников, так и на военнослужащих по призыву.

В России накоплен очень хороший опыт в этой сфере, уверен члена Комитета по обороне Виктор Заварзин.

«У нас высоко подготовленные миротворцы, отработаны программы, Министерство обороны очень серьезно этим вопросам уделяет внимание», — добавил он.

Армия,Виктор Заварзин,Госдума,
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