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Кадыров рассказал о предотвращенной в зоне СВО диверсии

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была предотвращена диверсия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в зоне СВО был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, владельцев схрона на месте не было. По словам главы региона, в операции участвовал глава МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев и его подразделение.

«Их слаженные и оперативные действия позволили не только пресечь готовившуюся в зоне СВО диверсию, но и пополнить наш арсенал новым оружием», — заявил Кадыров.

По славам главы Чечни, жители новых территорий должны чувствовать себя в безопасности.

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