Шойгу рассказал о вероятной передаче США дальнобойных ракет Украине

Российский министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ заявил, что Соединенные Штаты намерены передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и легких истребителей четвертого поколения F-16. Об этом информирует РИА Новости.

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Глава Минобороны России рассказал, что в целях модернизации украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км, также рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью запуска до 300 км и истребителей F-16.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона писала, что США, как ожидается, к сентябрю текущего года исчерпают средства на оказание военной помощи Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.