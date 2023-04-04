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18 минут назад

Шойгу рассказал о вероятной передаче США дальнобойных ракет Украине

Газета.Ru

Российский министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ заявил, что Соединенные Штаты намерены передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и легких истребителей четвертого поколения F-16. Об этом информирует РИА Новости.

Шойгу рассказал о вероятной передаче США дальнобойных ракет Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Минобороны России рассказал, что в целях модернизации украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км, также рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью запуска до 300 км и истребителей F-16.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона писала, что США, как ожидается, к сентябрю текущего года исчерпают средства на оказание военной помощи Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,Пентагон,
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