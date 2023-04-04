Шойгу отчитался о ходе боевых действий в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). О ходе боевых действий в Донбассе отчитался глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.
По сообщению министра, российские военные развивают боевые действия в районах Артемовска (украинское название города — Бахмут) и Авдеевки, а также на лиманском и купянском направлениях.
Шойгу добавил, что в результате высокоточных ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях боевых действий нарушено производство части вооружений, а также снабжение украинских группировок боеприпасами и топливом.