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19 минут назад

Шойгу отчитался о ходе боевых действий в Донбассе

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). О ходе боевых действий в Донбассе отчитался глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По сообщению министра, российские военные развивают боевые действия в районах Артемовска (украинское название города — Бахмут) и Авдеевки, а также на лиманском и купянском направлениях.

Шойгу заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для ВС РФ

Шойгу добавил, что в результате высокоточных ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях боевых действий нарушено производство части вооружений, а также снабжение украинских группировок боеприпасами и топливом.

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