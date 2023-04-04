Шойгу: По призыву в военкоматы прибыло более 700 человек

Стартовавший в России весенний призыв проходит в плановом порядке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает ТАСС.
По его словам, завершена первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января. «В военкоматы прибыло более 700 тыс. человек, если говорить точно — 706 230 человек», — сказал он.
Весенний призыв на срочную службу стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Число людей, которых призовут на военную службу в рамках весенней кампании, будет меньше, чем весной прошлого года - 147 тысяч человек. В 2022 году в армию собирались призвать 134,5 тысячи человек.