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16 минут назад

Шойгу: По призыву в военкоматы прибыло более 700 человек

Парламентская газета

Стартовавший в России весенний призыв проходит в плановом порядке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает ТАСС.

Шойгу: По призыву в военкоматы прибыло более 700 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, завершена первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января. «В военкоматы прибыло более 700 тыс. человек, если говорить точно — 706 230 человек», — сказал он.

Весенний призыв на срочную службу стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Число людей, которых призовут на военную службу в рамках весенней кампании, будет меньше, чем весной прошлого года - 147 тысяч человек. В 2022 году в армию собирались призвать 134,5 тысячи человек.

Армия,Сергей Шойгу,
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