$77.95+1.5084.62+2.23
32 минуты назад

Беспилотник ВСУ атаковал приграничный российский регион

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства», — пояснил глава области.

По его словам, пострадавших в результате атаки противника нет. Снаряды упали в огороды, в которых на тот момент не было мирных жителей.

Накануне Белгородская область дважды подверглась обстрелу со стороны Украины. Сначала ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе, где один снаряд попал в жилую зону. Затем противник атаковал поселок Первомайский. Там взрывная волна выбила окна в четырех частных домовладениях, оказались посечены заборы и фасады.

В Москве упал самодельный беспилотник

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий