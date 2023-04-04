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1 час назад

Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии

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В Минобороны Белоруссии заявили, что в республике проводится штабная тренировка ВВС и ПВО. Отмечается, что учения продлятся с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича.

Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что мехбригада Вооружённых сил Белоруссии выполнила упражнение по поражению танка условного противника на дальности около 3,5 тыс. м.

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