Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии

В Минобороны Белоруссии заявили, что в республике проводится штабная тренировка ВВС и ПВО. Отмечается, что учения продлятся с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича.