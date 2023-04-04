Штабная тренировка ВВС и ПВО проводится в Белоруссии

В Минобороны Белоруссии заявили, что в республике проводится штабная тренировка ВВС и ПВО. Отмечается, что учения продлятся с 4 по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича.
«В ходе тренировки отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что мехбригада Вооружённых сил Белоруссии выполнила упражнение по поражению танка условного противника на дальности около 3,5 тыс. м.