Испытания гусеничных вездеходов в Арктике попали на видео

Испытания гусеничных вездеходов ТМ-140 в ходе арктический учений МЧС попали на видео. Кадры опубликовал производитель техники «Курганмашзавод» в своем Telegram -канале.

По сообщению завода, в ходе испытаний в Арктике ТМ-140 смогли вытащить из глубокого сугроба застрявшую технику весом 30 тонн.

Учения «Безопасная Арктика — 2023» проходят в течение 12 дней в марте и апреле. За это время научная экспедиция планирует преодолеть свыше 1,6 тысячи километров на территории Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.