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1 час назад

Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Lenta.ru

Министерство обороны России показало кадры уничтожения замаскированных командных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударными вертолетами Ми-28 «Ночной охотник» в ходе специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Вертолеты появляются неожиданно и наносят удар», — рассказали в Минобороны.

Отмечается, что Ми-28 является многоцелевым вертолетом, он может выполнять боевые задачи и днем, и ночью, воздушное судно оснащено пушками, управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении.

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