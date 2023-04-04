Министерство обороны России показало кадры уничтожения замаскированных командных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударными вертолетами Ми-28 «Ночной охотник» в ходе специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram -канале ведомства.

«Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Вертолеты появляются неожиданно и наносят удар», — рассказали в Минобороны.

Отмечается, что Ми-28 является многоцелевым вертолетом, он может выполнять боевые задачи и днем, и ночью, воздушное судно оснащено пушками, управляемыми и неуправляемыми ракетами.