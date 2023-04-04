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Военный аналитик предрек завершение «многомесячной эпопеи» в Артемовске

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Военный аналитик Василий Дандыкин в интервью «Известиям» оценил ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) и предрек завершение «многомесячной эпопеи».

Военный аналитик предрек завершение «многомесячной эпопеи» в Артемовске
© ТАСС

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются перебросить резервы из Часова Яра, однако в настоящее время они находится под обстрелом. Это также затрудняет снабжение гарнизона, добавил эксперт.

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По словам Дандыкина, боевые действия в городе будут продолжаться, они окажутся тяжелыми для России, поскольку на этом направлении достаточно точно работает дальнобойная артиллерия с наводкой американцев.

«Но у меня есть уверенность, что эта многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению», — подчеркнул военный аналитик.

Он отметил, что российским военным необходимо удерживать фланги на случай удара ВСУ и попытки деблокировать оставшуюся в Артемовске группировку.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли флаг России. Он подчеркнул, что «юридически город взят». Пригожин добавил, что в западных районах населенного пункта «еще сосредоточен противник».

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

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