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21 минуту назад

Украинских военных сняли на видео с пулемётами максим

RT на русскомиещё 1

Украинские военные попали на видео с оружием, которое широко применялось в годы Первой мировой войны, — с пулемётом максим.

Украинских военных сняли на видео с пулемётами максим
Фото: RT на русскомRT на русском

Видео с бойцами ВСУ, которые тянут за собой эти пулемёты, опубликовало украинское издание «СТРАНА.ua».

«Украинские военные тянут за собой пулемёты максим, которые широко применялись ещё в Первую мировую войну», — говорится в подписи.

Как утверждается, это не первое видео с такими пулемётами, которые стоят на вооружении ВСУ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Евросоюз поставляет Украине эффективное, а не устаревшее оружие.

Армия,Петер Стано,ЕС,
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