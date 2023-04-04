$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 109 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, в результате чего погибла женщина, еще два мирных жителя пострадали. Об этом сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Фото: flickr.comflickr.com

В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что украинские войска при обстрелах применяли артиллерию калибра 155 мм и 152 мм, а также реактивные системы залпового огня. Всего было зафиксировано 19 обстрелов, выпущено 109 боеприпасов. Под огнем оказались районы Донецка, Горловки и Ясиноватой.

При обстреле Горловки погибла женщина и один мирный житель получил ранения. Помимо этого, пострадал человек в Донецке. В результате удара ВСУ получил повреждение жилой дом в столице ДНР, отметили в представительстве.

За 2 апреля со стороны ВСУ было зафиксировано 17 обстрелов.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий