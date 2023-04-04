ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 109 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, в результате чего погибла женщина, еще два мирных жителя пострадали. Об этом сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что украинские войска при обстрелах применяли артиллерию калибра 155 мм и 152 мм, а также реактивные системы залпового огня. Всего было зафиксировано 19 обстрелов, выпущено 109 боеприпасов. Под огнем оказались районы Донецка, Горловки и Ясиноватой.

При обстреле Горловки погибла женщина и один мирный житель получил ранения. Помимо этого, пострадал человек в Донецке. В результате удара ВСУ получил повреждение жилой дом в столице ДНР, отметили в представительстве.