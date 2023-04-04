В США захотели расширить военное присутствие в еще одной стране

"Речь идет, скорее, об ответе на региональные вызовы и о региональной готовности. Этой нашей договоренности с Филиппинами уже много лет, это вклад в наше сотрудничество, способствующее более высокой оперативной совместимости", - ответила чиновник на вопрос журналиста о том, как новые базы, три из которых будут расположены "очень близко к Тайваню", повлияют на готовность Вашингтона "реагировать в случае чрезвычайной ситуации в Тайваньском проливе".