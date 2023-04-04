В США захотели расширить военное присутствие в еще одной стране

США расширяют военное присутствие на Филиппинах, получив доступ к четырем новым базам, которые повысят готовность региона ответить на бедствия любого типа. Об этом заявила на брифинге в понедельник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Сегодня США объявили о планах по развертыванию новых объектов на Филиппинах в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве. Решение об этом было принято после визита туда министра [обороны США Ллойда Остина] в феврале. <...> В дополнение к пяти существующим базам новые объекты повысят оперативную совместимость вооруженных сил США и Филиппин, а также позволят более эффективно реагировать на ряд общих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе, включая стихийные бедствия и гуманитарные катастрофы", - сказала она.
В планы Вашингтона входит строительство аэропорта, речь также идет о "базах для проведения учений, что, конечно же, включает военно-морские силы", добавила Сингх, отметив, что США не стремятся к постоянному базированию своих военных на Филиппинах.
"Речь идет, скорее, об ответе на региональные вызовы и о региональной готовности. Этой нашей договоренности с Филиппинами уже много лет, это вклад в наше сотрудничество, способствующее более высокой оперативной совместимости", - ответила чиновник на вопрос журналиста о том, как новые базы, три из которых будут расположены "очень близко к Тайваню", повлияют на готовность Вашингтона "реагировать в случае чрезвычайной ситуации в Тайваньском проливе".
В начале февраля глава Пентагона посетил Филиппины с визитом, в ходе которого стороны договорились предоставить американским ВС доступ к еще четырем базам на территории республики. Договор о взаимной обороне и соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве от 2014 года позволяют войскам США перемещаться через пять филиппинских баз, в том числе вблизи спорных вод.