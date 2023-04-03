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42 минуты назад

В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби прокомментировал ситуацию в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске
Фото: ТАССТАСС

Кирби ответил на вопрос журналистов о ситуации в Артемовске и заявил о продолжении ожесточенного боя в городе.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — подчеркнул советник Белого дома.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли флаг России. Он подчеркнул, что «юридически город взят». Пригожин добавил, что в западных районах населенного пункта «еще сосредоточен противник».

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Армия,Джон Кирби,Евгений Пригожин,Сергей Шойгу,Администрация США,
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