Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат рассказал, каким количеством истребителей МиГ-29 обладает страна на данный момент. Об этом он высказался в эфире телеканала «Киев».

Игнат раскрыл число полученных МиГ-29 и заявил о наличии трех бригад истребителей (порядка 72 самолетов) у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он назвал историческим шагом передачу Украине подобных вооружений. Кроме того, у Киева есть пять бригад истребителей и две бригады Су-27.

«Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели», — подчеркнул Игнат.

Советник ВС Украины добавил, что передача Польшей истребителей является знаком для других, «что надо делать второй и третий шаг».

«Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», — заключил он.

Утром 3 апреля стало известно, что Польша передала Украине несколько истребителей. Об этом сообщил Марчин Пшидач — представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику.