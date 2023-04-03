Названы преимущества российского «Планшета-А»

Первый российский мобильный комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А» после модернизации сможет управлять стрельбой всеми типами снарядов, которые применяет Министерство обороны России. О преимуществах комплекса рассказали госкорпорации «Ростех».

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Отмечается, что ВНИИ «Сигнал» проводит модернизацию комплекса по двум направлениям: модернизация программного обеспечения и аппаратного состава «Планшета-А». «Наряду с тем, что комплекс способен обеспечивать стрельбу всеми типами боеприпасов, применяемыми в настоящее время Министерством обороны, в доработанном программном обеспечении за счет применения элементов поддержки принятия решения позволяет существенно сократить время подготовки к открытию огня», — сообщили в холдинге.

Там уточнили, что после получения координат целей командир артиллерийского подразделения в несколько кликов обеспечивает расчет установок для стрельбы и их передачу до конкретных артиллерийских систем. Также в холдинге отметили, что после модернизации аппаратной части «Планшет-А» станет компактнее и сможет работать в круглосуточном режиме.

В январе военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов сообщил, что военные применяют смартфоны с программами для управления огнем артиллерии.