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17 минут назад

Названы преимущества российского «Планшета-А»

Lenta.ru

Первый российский мобильный комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А» после модернизации сможет управлять стрельбой всеми типами снарядов, которые применяет Министерство обороны России. О преимуществах комплекса рассказали госкорпорации «Ростех».

Названы преимущества российского «Планшета-А»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ВНИИ «Сигнал» проводит модернизацию комплекса по двум направлениям: модернизация программного обеспечения и аппаратного состава «Планшета-А». «Наряду с тем, что комплекс способен обеспечивать стрельбу всеми типами боеприпасов, применяемыми в настоящее время Министерством обороны, в доработанном программном обеспечении за счет применения элементов поддержки принятия решения позволяет существенно сократить время подготовки к открытию огня», — сообщили в холдинге.

Там уточнили, что после получения координат целей командир артиллерийского подразделения в несколько кликов обеспечивает расчет установок для стрельбы и их передачу до конкретных артиллерийских систем. Также в холдинге отметили, что после модернизации аппаратной части «Планшет-А» станет компактнее и сможет работать в круглосуточном режиме.

В январе военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов сообщил, что военные применяют смартфоны с программами для управления огнем артиллерии.

В августе 2022 года первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал о создании нового комплекса управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет».

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