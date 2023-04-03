Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Белый дом ожидает начало украинского контрнаступления уже в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», – заявила Смит перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которое запланировано на 4-5 апреля.
Ранее перспективу контрнаступления ВСУ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», – заявил он.