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38 минут назад

В США считают, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели

Елена Прошина

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Белый дом ожидает начало украинского контрнаступления уже в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», – заявила Смит перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которое запланировано на 4-5 апреля.

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Ранее перспективу контрнаступления ВСУ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», – заявил он.

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