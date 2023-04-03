В Калининградской области стартовали учения с бомбометанием и пусками ракет

На востоке Калининградской области стартовали учения авиационного полка морской авиации с бомбометанием и пусками ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

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По данным агентства, в учениях задействованы свыше 15 самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-24, Ан-26 и свыше 300 военнослужащих авиаполка. Им предстоит разыгрывать «тактические эпизоды задач по предназначению — огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки». В частности, летчики совершат бомбометание по мишенному полю, стрельбу неуправляемым ракетным оружием и береговым целям».