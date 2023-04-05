Ударный дрон ВСУ упал рядом с Запорожской АЭС

Украинский беспилотник польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции.
"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ", - сообщил военнослужащий.
Он отметил, что дрон весил более 2 кг. Целью атаки была, по его словам, инфраструктура ЗАЭС. В настоящее время специалисты устанавливают причины падения дрона.
В конце марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция не должна подвергаться нападению. В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что на сегодняшний день Киев не готов гарантировать отсутствие обстрелов Запорожской АЭС.