Ударный дрон ВСУ упал рядом с Запорожской АЭС

Он отметил, что дрон весил более 2 кг. Целью атаки была, по его словам, инфраструктура ЗАЭС. В настоящее время специалисты устанавливают причины падения дрона.

В конце марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция не должна подвергаться нападению. В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что на сегодняшний день Киев не готов гарантировать отсутствие обстрелов Запорожской АЭС.