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36 минут назад

РИА Новости: беспилотник ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

Газета.Ruиещё 1

Украинский беспилотник польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции.

Ударный дрон ВСУ упал рядом с Запорожской АЭС
Фото: ReutersReuters

"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ", - сообщил военнослужащий.

Он отметил, что дрон весил более 2 кг. Целью атаки была, по его словам, инфраструктура ЗАЭС. В настоящее время специалисты устанавливают причины падения дрона.

В конце марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция не должна подвергаться нападению. В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что на сегодняшний день Киев не готов гарантировать отсутствие обстрелов Запорожской АЭС.

Армия,Рафаэль Гросси,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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