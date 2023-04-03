Армия Белоруссии при проверке перейдет в режим военного времени
Проводимая в настоящее время в Белоруссии проверка боеготовности вооруженных сил будет включать в себя ряд ключевых мероприятий, рассказал госсекретарь Совбеза РБ генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом пишет РИА «Новости».
Военачальник уточнил, что длительная проверка затронет различные полигоны и участки местности.
По его словам, она будет включать в себя полный комплекс мероприятий, связанных с переводом подразделений с мирного на военное время, выходом частей на полигоны для выполнения соответствующих их предназначению задач.
Кроме того, в рамках мероприятия намечается призыв военнообязанных, пояснил Вольфович.
Уточняется, что в ходе проверки планируется перемещение по территории республики военной техники. Соответственно, может быть приостановлено движение гражданских транспортных средств.