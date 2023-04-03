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Армия Белоруссии при проверке перейдет в режим военного времени

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Проводимая в настоящее время в Белоруссии проверка боеготовности вооруженных сил будет включать в себя ряд ключевых мероприятий, рассказал госсекретарь Совбеза РБ генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом пишет РИА «Новости».

Военачальник уточнил, что длительная проверка затронет различные полигоны и участки местности.

По его словам, она будет включать в себя полный комплекс мероприятий, связанных с переводом подразделений с мирного на военное время, выходом частей на полигоны для выполнения соответствующих их предназначению задач.

В Белоруссии началась проверка боевой готовности Вооруженных сил

Кроме того, в рамках мероприятия намечается призыв военнообязанных, пояснил Вольфович.

Уточняется, что в ходе проверки планируется перемещение по территории республики военной техники. Соответственно, может быть приостановлено движение гражданских транспортных средств.

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