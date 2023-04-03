Армия Белоруссии при проверке перейдет в режим военного времени

Проводимая в настоящее время в Белоруссии проверка боеготовности вооруженных сил будет включать в себя ряд ключевых мероприятий, рассказал госсекретарь Совбеза РБ генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом пишет РИА «Новости».

Военачальник уточнил, что длительная проверка затронет различные полигоны и участки местности.

По его словам, она будет включать в себя полный комплекс мероприятий, связанных с переводом подразделений с мирного на военное время, выходом частей на полигоны для выполнения соответствующих их предназначению задач.

Кроме того, в рамках мероприятия намечается призыв военнообязанных, пояснил Вольфович.