Азербайджанские военные взяли под контроль высоты и два села в Карабахе

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под контроль высоты и два села в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом со ссылкой на азербайджанские СМИ сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

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Отмечается, что в результате операции, проведенной азербайджанскими военными 25 марта, были взяты под контроль села Аллахгулулар и Заманпееси.