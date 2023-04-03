Индия планирует частично заменить мулов в армии на роботов

Индия планирует к 2030 году на 60% заменить мулов в армии на роботов-мулов. Об этом пишет Indian Defence Research Wing.

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Как отмечает портал, мулы используются в индийской армии для перевозки грузов в труднодоступных регионах со сложными климатическими условиями. По его информации, индийская армия планирует закупить четвероногих роботов–мулов, которые могут автономно передвигаться по местности разного типа и избегать препятствий.

Кроме того, согласно материалу Indian Defence Research Wing, армия Индии намерена приобрести малые, средние и большие грузовые дроны, которые могут доставлять различные грузы на удаленные базы на границе.

Ранее телеканал CNN News18 сообщал, что индийская армия начала экстренную закупку реактивных ранцев для наблюдения и боевых действий в уязвимых пограничных районах, включая границы с Китаем.