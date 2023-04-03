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1 час назад

Индия планирует частично заменить мулов в армии на роботов

Газета.Ru

Индия планирует к 2030 году на 60% заменить мулов в армии на роботов-мулов. Об этом пишет Indian Defence Research Wing.

Индия планирует частично заменить мулов в армии на роботов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечает портал, мулы используются в индийской армии для перевозки грузов в труднодоступных регионах со сложными климатическими условиями. По его информации, индийская армия планирует закупить четвероногих роботов–мулов, которые могут автономно передвигаться по местности разного типа и избегать препятствий.

Кроме того, согласно материалу Indian Defence Research Wing, армия Индии намерена приобрести малые, средние и большие грузовые дроны, которые могут доставлять различные грузы на удаленные базы на границе.

Ранее телеканал CNN News18 сообщал, что индийская армия начала экстренную закупку реактивных ранцев для наблюдения и боевых действий в уязвимых пограничных районах, включая границы с Китаем.

До этого стало известно, что индийская компания ICOMM, входящая в группу Megha Engineering & Infrastructures Ltd (MEIL), подписала контракт с компанией Caracal на организацию производства различных видов стрелкового оружия.

Армия,
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