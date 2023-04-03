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21 минуту назад

Разведчика США насмешил сценарий нападения на Россию через Аляску

Lenta.ru

Сценарий возможного нападения США на Россию через территорию Аляски невозможен. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty.

Разведчика насмешило предположение о плане Вашингтона напасть на Россию через Аляску.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — высказался он.

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Риттер добавил, что теоретически разработка такого плана возможна, однако для его реализации Вашингтону потребуется восстановить военную инфраструктуру северного штата. Он отметил, что военный потенциал России в Аркатике выше, так как Москва осознает стратегическую важность региона и развивает свои возможности в этом направлении.

Армия,Видео,Скотт Риттер,
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