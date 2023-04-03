Сценарий возможного нападения США на Россию через территорию Аляски невозможен. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью Youtube -каналу U.S. Tour of Duty.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — высказался он.

Риттер добавил, что теоретически разработка такого плана возможна, однако для его реализации Вашингтону потребуется восстановить военную инфраструктуру северного штата. Он отметил, что военный потенциал России в Аркатике выше, так как Москва осознает стратегическую важность региона и развивает свои возможности в этом направлении.