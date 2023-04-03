Минобороны отчиталось об уничтожении польской установки Krab

Российские войска уничтожили артиллерийскую установку Krab, которая была произведена в Польше. Об этом в понедельник, 3 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

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Уточняется, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии Восточной группировки войск было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее за сутки российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 40 бойцов противника. Кроме того, военным удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.