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12 минут назад

Минобороны отчиталось об уничтожении польской установки Krab

Lenta.ru

Российские войска уничтожили артиллерийскую установку Krab, которая была произведена в Польше. Об этом в понедельник, 3 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось об уничтожении польской установки Krab
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии Восточной группировки войск было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее за сутки российские военнослужащие уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 40 бойцов противника. Кроме того, военным удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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