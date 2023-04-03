Столтенберг: cтраны НАТО передали Украине вооружений на €65 млрд

"Союзники дали €65 млрд военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и бронетранспортеры начали прибывать на Украину. Мы обсудим, как усилить нашу поддержку, в том числе за счет укрепления Вооруженных сил Украины и перехода с советских вооружений на западные. Я ожидаю, что министры согласуют начало работы над развитием многолетней программы для Украины", - сказал он в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля.