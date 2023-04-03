Столтенберг: cтраны НАТО передали Украине вооружений на €65 млрд

Страны НАТО передали Украине вооружений на сумму €65 млрд и сейчас готовят программу многолетних военных поставок. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля.
"Союзники дали €65 млрд военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и бронетранспортеры начали прибывать на Украину. Мы обсудим, как усилить нашу поддержку, в том числе за счет укрепления Вооруженных сил Украины и перехода с советских вооружений на западные. Я ожидаю, что министры согласуют начало работы над развитием многолетней программы для Украины", - сказал он в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля.
По словам Столтенберга, поддержка Киева со стороны НАТО "рассчитана на долгосрочную перспективу". Столтенберг полагает, что это приводит к изменению обстановки на поле боя, "помогая Украине защищаться и отвоевывать свои территории".