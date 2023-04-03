В Белоруссии началась проверка боевой готовности Вооруженных сил

Минобороны Белоруссии сообщает о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом белорусское оборонное ведомство заявило в своей Telegram-канале.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки», - говорится в сообщении.

При этом в Евросоюзе грозились санкциями в отношении России за размещение ядерного оружия на территории Белоруссии, но в Кремле заверили, что реакция Запада не повлияет на планы Москвы.