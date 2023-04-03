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20 минут назад

В Белоруссии началась проверка боевой готовности Вооруженных сил

ТК «Звезда»

Минобороны Белоруссии сообщает о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом белорусское оборонное ведомство заявило в своей Telegram-канале.

В Белоруссии началась проверка боевой готовности Вооруженных сил
Фото: Минобороны БелоруссииМинобороны Белоруссии

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки», - говорится в сообщении.

Общее руководство проверкой осуществляет Совбез Белоруссии.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. При этом соответствующие хранилища должны быть построены уже к 1 июля.

При этом в Евросоюзе грозились санкциями в отношении России за размещение ядерного оружия на территории Белоруссии, но в Кремле заверили, что реакция Запада не повлияет на планы Москвы.

Армия,Владимир Путин,ЕС,
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