The Times: российская армия может использовать на Украине скрытый потенциал

Российская сторона обладает значимым скрытым потенциалом в конфликте на Украине, Москва может его использовать.

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Такое мнение в статье для The Times выразил профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

«Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубую, изматывающую войну на истощение», — заявил он.

Галеотти отметил, что возможное наступление ВСУ может затянуться на долгое время.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что, несмотря на обучение военных и приток западной техники, украинские военные не смогут начать наступление в стиле НАТО.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.