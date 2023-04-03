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54 минуты назад

ВВС Израиля перехватили неизвестный летательный аппарат в небе над сектором Газа

ТАСС

Военно-воздушные силы Израиля перехватили в понедельник неопознанный летательный аппарат в небе над сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израиль перехватил неизвестный летательный аппарат в небе над сектором Газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Только что истребитель Армии обороны Израиля перехватил неопознанный летательный аппарат над сектором Газа", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, перехваченный аппарат не входил в израильское воздушное пространство.

Как отметили в пресс-службе, полет объекта зафиксировали и отслеживали до момента перехвата подразделения воздушного контроля ВВС Израиля.

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"Аппарат не влетал на израильскую территорию и ни на одном этапе [полета] не представлял угрозы", - добавили в вооруженных силах.

Это второй подобный инцидент в Израиле менее чем за сутки. В воскресенье вечером армейская пресс-служба сообщила о перехвате другого неизвестного летательного аппарата. По ее информации, объект вошел в израильское воздушное пространство, вероятно, со стороны Сирии. На его перехват были подняты вертолеты и истребители ВВС Израиля, аппарат был сбит над безлюдной местностью и не представлял никакой угрозы, добавили военные. По факту случившегося была начата проверка.

Армия,ЦАХАЛ,
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