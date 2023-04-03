Израиль перехватил неизвестный летательный аппарат в небе над сектором Газа

Военно-воздушные силы Израиля перехватили в понедельник неопознанный летательный аппарат в небе над сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Только что истребитель Армии обороны Израиля перехватил неопознанный летательный аппарат над сектором Газа", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, перехваченный аппарат не входил в израильское воздушное пространство.
Как отметили в пресс-службе, полет объекта зафиксировали и отслеживали до момента перехвата подразделения воздушного контроля ВВС Израиля.
"Аппарат не влетал на израильскую территорию и ни на одном этапе [полета] не представлял угрозы", - добавили в вооруженных силах.
Это второй подобный инцидент в Израиле менее чем за сутки. В воскресенье вечером армейская пресс-служба сообщила о перехвате другого неизвестного летательного аппарата. По ее информации, объект вошел в израильское воздушное пространство, вероятно, со стороны Сирии. На его перехват были подняты вертолеты и истребители ВВС Израиля, аппарат был сбит над безлюдной местностью и не представлял никакой угрозы, добавили военные. По факту случившегося была начата проверка.