Израиль перехватил неизвестный летательный аппарат в небе над сектором Газа

"Аппарат не влетал на израильскую территорию и ни на одном этапе [полета] не представлял угрозы", - добавили в вооруженных силах.

Это второй подобный инцидент в Израиле менее чем за сутки. В воскресенье вечером армейская пресс-служба сообщила о перехвате другого неизвестного летательного аппарата. По ее информации, объект вошел в израильское воздушное пространство, вероятно, со стороны Сирии. На его перехват были подняты вертолеты и истребители ВВС Израиля, аппарат был сбит над безлюдной местностью и не представлял никакой угрозы, добавили военные. По факту случившегося была начата проверка.