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20 минут назад

В США предрекли «превращение в пепел» западных танков на Украине

Lenta.ruиещё 4

Бывший помощник замминистра обороны США, колумнист Стивен Брайен предрек «превращение в пепел» поставляемых Западом танков на Украине. Об этом он написал в блоге Weapons and Strategy.

Он указал на недостатки немецких, британских и американских танков, которые уже прибыли на Украину или будут переданы в будущем.

«Ни у кого из них нет систем активной защиты — критически важного способа защиты танков и экипажей от современных противотанковых средств. Вместо этого они полагаются на встроенную танковую броню», — пояснил Брайен.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, россиянам эти недостатки хорошо известны. Они были вскрыты во время кампаний в Ираке и Сирии, когда исламские боевики уничтожали танки Abrams и Leopard старыми боеприпасами.

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«Становится все более вероятным, что многие боевые танки из Европы и США превратятся в пепел вместе с их экипажами», — заключил Брайен.

Ранее он высказывал мнение, что возможная попытка Украины начать наступление на Крым при поддержке Соединенных Штатов обернется катастрофой для Европы.

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