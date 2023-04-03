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47 минут назад

NTV: министры стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной

Ura.Ru

Девять стран НАТО призывают США укрепить границы с Украиной. Их министры предлагают разместить в своих странах больше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

NTV: министры стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной
Фото: NIDS/NATO Multimedia LibraryNIDS/NATO Multimedia Library

«Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники», — рассказал в эфире телеканала министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Всего Вашингтон призвали укрепить обороноспособность приграничных территорий министры из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Ауреску также уточнил, что эти страны поддерживают вхождение Украины в состав НАТО.

Ранее конгрессмен из республиканской партии Пол Госар подчеркнул, что президент США Джо Байден потерпел поражение российскому главе Владимиру Путину в контексте конфликта на Украине. Он подчеркнул, что американцы устали страдать из-за поддержки Киева. Что касается помощи стран НАТО, ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш признался в страхе финнов. Те уверены, что США начнут использовать Финляндию в своих целях после вступления страны в альянс.

Армия,Пол Госар,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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