NTV: министры стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной

Девять стран НАТО призывают США укрепить границы с Украиной. Их министры предлагают разместить в своих странах больше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library NIDS/NATO Multimedia Library

«Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники», — рассказал в эфире телеканала министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Всего Вашингтон призвали укрепить обороноспособность приграничных территорий министры из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Ауреску также уточнил, что эти страны поддерживают вхождение Украины в состав НАТО.