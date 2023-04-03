$76.45+0.1482.39-0.75
53 минуты назад

США предупредили об упущенном военно-морском господстве

Lenta.ru

Отношения России и Китая могут подорвать военное господство США на морских территориях. Об этом пишет капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке, обозреватель The Atlantic Джерри Хендрикс.

США предупредили об упущенном военно-морском господстве
Фото: Michael Sandberg / U.S. NavyMichael Sandberg / U.S. Navy

По его мнению, российско-китайские военные договоры подвели черту под лидерством Вашингтона на море. При этом Пекин продолжает заполнять своими военными кораблями все тихоокеанское пространство, утверждает Хендрикс. В свою очередь, Россия может объявить большую часть Северного Ледовитого океана собственными территориальными водами, пишет обозреватель.

В своей статье автор указал Соединенным Штатам на необходимость пересмотреть свой подход к ситуации и начать доказывать свое морское превосходство.

Ранее глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что возможный военный союз России и КНР грозит определенными рисками. По его словам, сотрудничество двух стран стало бы риском для Вашингтона.

«Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом», — отметил он.

Армия,Марк Милли,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий