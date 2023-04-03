США предупредили об упущенном военно-морском господстве

Отношения России и Китая могут подорвать военное господство США на морских территориях. Об этом пишет капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке, обозреватель The Atlantic Джерри Хендрикс.

Фото: Michael Sandberg / U.S. Navy Michael Sandberg / U.S. Navy

По его мнению, российско-китайские военные договоры подвели черту под лидерством Вашингтона на море. При этом Пекин продолжает заполнять своими военными кораблями все тихоокеанское пространство, утверждает Хендрикс. В свою очередь, Россия может объявить большую часть Северного Ледовитого океана собственными территориальными водами, пишет обозреватель.

В своей статье автор указал Соединенным Штатам на необходимость пересмотреть свой подход к ситуации и начать доказывать свое морское превосходство.

Ранее глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что возможный военный союз России и КНР грозит определенными рисками. По его словам, сотрудничество двух стран стало бы риском для Вашингтона.