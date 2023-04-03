Двое палестинцев погибли в столкновениях с военными Израиля на Западном берегу

По меньшей мере двое палестинцев погибли в понедельник в ходе столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фото: EPA/ИТАР-ТАСС EPA/ИТАР-ТАСС

Подробной информации о пострадавших ведомство не привело. Агентство WAFA передает, что крупные соединения израильских военных вошли в Наблус в понедельник утром, между ними и палестинцами вспыхнули столкновения. Военные применили гранаты со слезоточивым газом.