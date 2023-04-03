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8 минут назад

Двое палестинцев погибли в столкновениях с военными Израиля на Западном берегу

ТАСС

По меньшей мере двое палестинцев погибли в понедельник в ходе столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Двое палестинцев погибли в столкновениях с военными Израиля на Западном берегу
Фото: EPA/ИТАР-ТАССEPA/ИТАР-ТАСС

Подробной информации о пострадавших ведомство не привело. Агентство WAFA передает, что крупные соединения израильских военных вошли в Наблус в понедельник утром, между ними и палестинцами вспыхнули столкновения. Военные применили гранаты со слезоточивым газом.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года продолжают ежедневные операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек. Согласно подсчетам WAFA, число погибших палестинцев только с начала 2023 года достигло 94, 17 из них - это женщины и дети.

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