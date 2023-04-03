В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»

Плановый доковый ремонт сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» проекта 11540 завершили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

Фото: Tasnim News Agency / Wikimedia Tasnim News Agency / Wikimedia

«Спуск на воду из плавучего дока прошел в штатном режиме», — сказал собеседник агентства, добавив, что в ближайшее время корабль отправится в Балтийск для передачи заказчику.

«Ярослав Мудрый» вошел в состав Военно-морского флота России в 2009 году. Корабль получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35 и артиллерийскую установку АК-100 калибра 100 миллиметров. Также в арсенал корабля входят зенитные комплексы «Кортик» и «Кинжал».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России писали, что Балтийский флот в ближайшее время усилят тральщиком «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит».