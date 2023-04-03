Мобилизация: последние новости на сегодня 3 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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В Москве заработала горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту

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В Москве открылась онлайн-запись и горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Обратиться за консультацией и подать заявку могут как жители столицы, так и граждане из других регионов России, включая иностранцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Москвы.

Как говорится в сообщении, горячую линию открыли в рамках содействия военному комиссариату Москвы. Люди могут задать любые вопросы о военной службе по контракту. На портале mos.ru также можно ознакомиться с возможностями службы по контракту и получить информацию о федеральных и региональных выплатах и льготах для солдат и их семей.

Номер горячей линии — 117.

Мэрия Новосибирска ежемесячно проводит встречи с родственниками мобилизованных

Департамент социальной политики мэрии Новосибирска ежемесячно проводит встречи с родственниками мобилизованных граждан, чтобы ответить на их вопросы о льготах и выплатах. Об этом пишет «Российская газета».

Издание уточняет, что многие жены российских военнослужащих просто не знают о том, какие льготы им положены. На встречах они могут задать интересующие их вопросы и получить помощь и рекомендации.

Самая распространенная мера поддержки, за которой обращаются родственники мобилизованных граждан — компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Школьники из семей военнослужащих получают бесплатное питание, услуги детского сада полностью компенсируются. Также льготы получают абитуриенты при поступлении в колледжи и вузы.

В Челябинской области реализуется программа льготной газификации семей мобилизованных

В Челябинской области семьям мобилизованных граждан проводят газификацию жилых помещений. В Кыштыме с соответствующими заявками обратились шесть семей участников боевых действий на территории Украины, пишет «Российская газета».

Генеральный директор газоснабжающей компании региона Антон Лебедев пояснил, что семьям мобилизованных граждан оказывают комплексную поддержку.

«Стараемся в каждой ситуации изыскать возможности и провести подключение с опережением срока, — эти люди достойны особого внимания, — сказал он.